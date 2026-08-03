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Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

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#Adalet Bakanlığı#Akin Gürlek#Uğur Mumcu
Bakan Gürlek, Uğur Mumcunun ailesiyle görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 14:57

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

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Gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikastı Türkiye'nin en çok tartışılan faili meçhul cinayetlerden biri olmuştu.

UĞUR MUMCU DOSYASI YILLAR SONRA İNCELENECEK

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oluşturulmuş ve önemli dosyalar aydınlığa kavuşturulmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı bir açıklamada yaklaşık 680 zamanaşımına uğramamış dosyanın incelendiğini söyledi. Ayrıca Bakan Gürlek Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu.

AİLEDEN RANDEVU TALEBİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

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#Adalet Bakanlığı#Akin Gürlek#Uğur Mumcu

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