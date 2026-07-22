Bakan Gürlek, Suudi mevkidaşı ile bir araya geldi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye; iki ülke adalet bakanlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakan Yardımcısı Mohammad Sulaiman Almutlaq ve iki ülkenin heyetleri katıldı. Görüşmede iki ülke arasında adli iş birliğinin geliştirilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Waleed Mohammed Al Smani ve heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip bölgesel barış, istikrar ve refah bakımından önemli sorumluluk üstlenen iki kardeş ülkedir. Ülkelerimiz arasındaki dostluk, kardeşlik ve karşılıklı güven bugün pek çok alanda geliştirdiğimiz iş birliğinin en sağlam temelini oluşturmaktadır" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad’a gerçekleştiği resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı güçlü seviyeyi ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ile Veliaht Prens Sayın Muhammed Bin Selman'ın liderliğinde ortaya konulan ortak irade sayesinde ilişkilerimiz daha yeni bir ivme kazanmıştır. Bu güçlü iradenin ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, savunma, kültür, turizm, teknoloji ve adalet başta olmak üzere her alanda somut sonuçlara dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Riyad ziyaretinin ardından yayınlanan ortak bildiride hukuk ve adalet alanındaki iş birliğine özel olarak yer verilmesini son derece kıymetli buluyoruz. Ziyaret kapsamında adalet alanında bir anlaşmanın imzalanması da bakanlıklarımız arasında iş birliğinin güçlenmesi bakımından oldukça önemli bir adımdır."

'Devletin dini adalettir, düsturunu benimsemiş ortak bir medeniyetin mensuplarıyız' diyen Bakan Gürlek, iki ülke liderinin çizdiği güçlü vizyonu hukuk ve adalet alanına yansıtmayı ve halkların yararına olacak güçlü ve somut iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonunun güçlü, hızlı ve erişilebilir adalet sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu belirten Bakan Gürlek, karşılıklı heyet ziyaretlerinin artırılması ve uzmanlar arasındaki doğrudan temasların güçlendirilmesinin ilişkiler açısından önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Türkiye’nin son yıllarda adalet hizmetlerini daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek amacıyla çok sayıda reform gerçekleştirdiğini anlatan Bakan Gürlek, yargının dijitalleşmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasının öncelikli alanlar arasında bulunduğunu kaydetti. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) Türkiye’de yargısal süreçlerin dijital ortamda yürütülmesine imkan sağladığını belirten Bakan Gürlek, Türkiye’nin dijital yargı alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Yargının dijitalleşmesi, yapay zeka destekli uygulamalar, siber güvenlik, adli yardımlaşma ve alternatif çözüm yolları alanında edindiğimiz tecrübeleri Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı ile paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

Haberin Devamı

Terörizm, terörizmin finansmanı, organize suçlar, siber suçlar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede iki ülkenin adli makamları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, şunları söyledi:

"Terörizmin, terörizmin finansmanı, organize suçlar, siber suçlar, suç gelirlerinin aklanması ile mücadele alanında adli makamlarımız arasında iş birliği büyük önem taşımaktadır. Türkiye ile Suudi Arabistan olarak uluslararası hukukun, adaletin ve insan onurunun korunması konusundaki ortak hassasiyetimizi bölgesel ve uluslararası platformlarda da sürdüreceğimize inanıyorum. Bugünkü görüşmemizin imzaladığımız anlaşmaların uygulanmasına ve hukuk ile adalet alanında yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Haberin Devamı

Bakan Gürlek, Suudi Arabistan heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.