×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Gürlek: Reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Reformları#Akın Gürlek#Orta Vadeli Program
Bakan Gürlek: Reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 18:42

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP) doğrultusunda; adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu. Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı doğrultusunda; adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargılama süreçlerini daha etkin hale getirecek, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha da güçlendirecek, uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne yönelik uygulamaları yaygınlaştıracağız" dedi.

Haberin Devamı

'YENİ İHTİYAÇ ALANLARINDA İHTİSAS MAHKEMELERİ OLUŞTURACAĞIZ'

Gürlek, adalete erişimi ve makul sürede yargılanma hakkını geliştirmek amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemleri geliştireceklerini vurgulayarak, "Yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri oluşturacak; başta fikri ve sınai haklar mahkemeleri olmak üzere ihtisaslaşmaya yönelik eğitim çalışmalarını güçlendirecek, icra ve iflas mevzuatını günümüz şartları doğrultusunda güncelleyecek, konkordato kurumunun kötüye kullanılmasının önlenmesine ve ticari hayatta uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, elektronik tebligat uygulamasını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebildiği, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuştuğu, daha fazla güven veren ve daha öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. 2027-2029 Orta Vadeli Programı’nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Reformları#Akın Gürlek#Orta Vadeli Program

BAKMADAN GEÇME!