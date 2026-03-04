×
Bakan Gürlek: Reformları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 21:50

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalete erişimi güçlendiren ve milletimizin beklentilerine cevap veren reformları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan vesilesiyle TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyesi milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Ramazan ayının bereketli ikliminde aynı sofrayı paylaşmanın, istişarenin ve ortak aklın kıymetini bir kez daha vurguladıklarını dile getiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülen her çalışma doğrudan milletimizin hayatına temas etmektedir. TBMM Adalet Komisyonunun çalışmaları yargı sistemimizin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Adalet Bakanlığı olarak adalete erişimi güçlendiren ve milletimizin beklentilerine cevap veren reformları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Komisyon başkanımıza ve kıymetli milletvekillerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, katılımları için teşekkür ediyorum."

 

