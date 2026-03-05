×
Bakan Gürlek, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Medya#İftar
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 23:26

Adalet Bakanı Akın Gürlek, televizyon, ajans ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi.

Bakan Gürlek, Ankara’da basın kuruluşlarının temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Bakan Gürlek sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ramazan ayının manevi iklimini aynı sofrada paylaşma imkânı bulduk. Kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için büyük emek veren tüm basın mensuplarımıza nazik katılımları için teşekkür ediyorum. Etik değerlere bağlı kalarak daima adaleti gözeten, hakkaniyetle yol gösteren, gerçeklerden ayrılmadan mesleğini icra eden tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

