Bakan Gürlek: Mahkeme salonu siyaset yeri değil

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmamoğlu davası duruşmalarının canlı yayınlanması çağrısına ilişkin Gürlek, “Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımıza göre canlı yayınlanmasına imkân yok ama kanun değişirse, Meclis bu konuda takdir ederse canlı yayınlanabilir” değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu davasının devam ettiğini hatırlatan Gürlek şöyle konuştu:

SİYASİ ŞOV YAPILAMAZ

“Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada siyasi şov yapılamaz, mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir; herkes ‘sanık’ statüsündedir. Hukuki olarak ‘sanık’ tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hâkim, savcı hitap ederken ‘sanık’ diye hitap eder, ‘belediye başkanım, sayın müdürüm’ diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamızın 138. Maddesi’ne göre, mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez. Burada selamlama konuşması yoktur, usul vardır usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır.” Gürlek, mahkemelerin yıpratılmamasının önemine değinerek, mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılması gerektiğini, siyasi şov yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

HÂKİMİN KIDEMİ YETERLİ

Muhalefetin mahkeme heyetinin kıdemine dair eleştirisinin hatırlatılması üzerine Gürlek, “Mahkeme heyeti başkanımız birinci sınıfa ayrılmış hâkim, savcıdır. Ağır ceza hâkimliği için birinci sınıfa ayrılması yeterlidir. Heyette 4 üye vardır, hepsi de alanında uzman, daha önce ağır ceza hâkimliği yapmışlardır. Kıdem konusunda hiçbir sorun yoktur” diye konuştu.