Bakan Gürlek korkunç şüpheyi açıkladı: Gülistan’ı kimyasalla mı yok ettiler

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ÇAĞLAYAN’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan adliye muhabirlerini Bakanlık’ta kabul eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili de çarpıcı bilgiler verdi.

NAAŞIN YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

“Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken”diyen Gürlek, şunları söyledi: “En son Umut Altaş’ın (firari sanık) ifadesi de geldi. Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan’ın naaşının bulunması. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor.

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KİŞİNİN VALİ OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL

En azından ailesinin, evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli. Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Rojin Kabaiş soruşturmasında da cep telefonuna ilişkin henüz giderilemeyen bazı belirsizlikler var. DNA incelemeleri yapıldı. Cep telefonuna yönelik teknik incelemeler de devam ediyor. Ancak şu an itibarıyla doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşıldığını söyleyemeyiz.”

UMUT ALTAŞ’IN İADESİ BEKLENİYOR

Yurtdışındaki temaslarında ilgili ülkelerin bakanlarıyla adli yardımlaşma konularını görüştüklerini belirten Bakan Gürlek, süreçleri yurtdışındaki adli müşavirler aracılığıyla da takip ettiklerini, iadeleri talep edilen kişilere ilişkin dosyaların takipçisi olduklarını söyledi: “Umut Altaş’la ilgili iade talebinde bulunduk. Olumlu gelişmeler de oldu. Sürecin iade yönünde ilerlemesini bekliyoruz ancak nihai kararın ilgili ülkenin yetkili yargı ve idari makamlarına ait olduğunu da unutmamak gerekir.”

32 KİŞİ TUTUKLU

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, 2026 yılında cinayet şüphesiyle yeniden açılan dosya kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan, koruma ve dalgıç polislerin de aralarında olduğu 32 kişi tutuklandı. Firari sanık Umut Altaş, Gülistan Doku’nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü iddia etti.

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GÜNDEMDEKİ SORUŞTURMALAR

- Bakan Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalarla ilgili de şunları kaydetti:

KOZİNOĞLU: Yurtdışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleştirildi. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi inceleniyor.

AHBAP: MASAK tespitleri yapılıyor, itirafçı beyanları bulunuyor. Tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para toplandığı ifade ediliyor.

ALİHAN KURİŞ: Almanya’dan adli yardım talebinde bulunuldu. Burada dini duyguların kullanılarak üst kademede bulunan bazı kişilere özel ve lüks bir yaşam alanı oluşturulduğuna ilişkin ciddi iddialar bulunuyor.

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DAVUTOĞLU VE GÖKÇEK: Ahmet Davutoğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiası nedeniyle bir soruşturma başlatıldı. Söz konusu video 2021 yılına ait. Ben 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğum dönemde Canan Kaftancıoğlu hakkında yıllar önce atılmış tweet’lerin konu edildiği bir yargılama da yapılmıştı. Burada hukuken bakılması gereken iki temel husus var: Birincisi suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, ikincisi ise zamanaşımı. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu bakımından burada zamanaşımı süresinin dolmadığı değerlendiriliyor. Melih Gökçek ve oğullarıyla ilgili şikâyet ve başvurular yapıldı. Bundan sonraki süreç de deliller çerçevesinde savcılığın takdirinde ilerleyecek.

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İBB DOSYASI: İBB ile ilgili, yargılamaya konu olan dosyanın dışında Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen başka soruşturma süreçleri de bulunuyor. Ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yeni bazı ihale raporları söz konusu olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla devam eden bir soruşturma süreci de bulunuyor.

UYUŞTURUCU BARONU İSLAM YAKUT YAKALANDI

ADALET Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut’un İstanbul’da yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek şunları söyledi: “Şüphelinin, uzun süredir yurtiçinde ve yurtdışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır.” ◊ ANKARA

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4 AYDA 40 DOSYA ÇÖZÜLDÜ

Â Bakan Gürlek, faili meçhul dosyalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Birim kurulalı 4 ay oldu; 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı. Hiçbir şeyin sonsuza kadar karanlıkta kalmayacağı, adaletin er ya da geç tecelli edeceği görülüyor. O dönem deliller yeterince toplanmamış, olaylar bütün yönleriyle aydınlatılamamış olabilir. Ancak devletin bütün imkânlarıyla ve kararlılıkla çalışması halinde yıllar sonra dahi sonuç alınabileceğini görüyoruz.”