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Bakan Gürlek, 'Kimsenin makamına bakmıyoruz' diyerek duyurdu: 84 hakim-savcı meslekten çıkarıldı

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#Akın Gürlek#Hakim#Savcı
Bakan Gürlek, Kimsenin makamına bakmıyoruz diyerek duyurdu: 84 hakim-savcı meslekten çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 12:46

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır" dedi.

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Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir. Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir.

525 HAKİM SAVCI HAKKINDA KARAR ALINDI

Bu çerçevede HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333’ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır. Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.  

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Bakan Gürlek, Kimsenin makamına bakmıyoruz diyerek duyurdu: 84 hakim-savcı meslekten çıkarıldı

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#Akın Gürlek#Hakim#Savcı

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