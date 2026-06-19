Bakan Gürlek: Kimse hukukun dışına çıkamayacak

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Rize’ye geldi. Bakan Gürlek’i, havalimanında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ile kurum amirleri karşıladı. Rize Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Gürlek, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BU TOPRAKLAR, ÇOK KIYMETLİ DEVLET ADAMLARI YETİŞTİRMİŞ'

Konuşmasına Rize olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakan Gürlek, "Tabiatın cömertliğini yansıtan bu topraklar, aynı zamanda çok kıymetli devlet adamları yetiştirmiş, milletine hizmet etmeyi şeref bilen nice isimleri bağrından çıkarmıştır. Bu topraklar, asrın lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yetiştirmiştir. Rize, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde son derece önemli izleri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın millet yolunda çıktığı uzun yürüyüşün ilk izlerini taşıyan müstesna bir şehrimizdir. Bu topraklar, hamdolsun ki millet sevdasını nesilden nesile taşımıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rize ile olan bağı da birçok siyasetçinin memleketine duyduğu aidiyetin çok çok ötesindedir. Bu şehir, onun hayat hikayesinin başladığı yer olduğu kadar, milletle kurduğu bir kutlu yürüyüşün ilk durağıdır. Rize’mizin her yaştan, her nesilden insanlarının ortak karakterini adeta bir vücuda yansıttığı isim olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrından çıkararak, bu şehirde olmak, bu havayı solumak, gözlerinin içinde gördüğüm o nadide misafirperverlikle müşerref olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu tekrar size belirtmek istiyorum. Kıymetli dostlar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak uzun zamandır gelmek istediğim Rize’mize gelmeyi Allah bugün nasip etti. Her gün değişen ülke gündemimiz ve yoğun çalışma tempomuz nedeniyle sizlerle bir araya gelmek ancak bugün nasip oldu" dedi.

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Bakan Gürlek, "Devlet, mazlumun sığındığı kapıdır. Devlet, yetimin güvendiği omuzdur. Devlet, hakkı gasbedilenin adalet umududur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, devletin sebebi vücudu, varlık gayesi evvelemirde adalettir devamında emniyettir. Son noktada huzur ve selamettir. Tarih boyunca büyük devletler, güçlü ordularıyla olduğu gibi adalet sistemleriyle de ayakta kalabilmişlerdir. Devlet sistemi içerisinde kuvvetler ayrılığının başını çeken her kurumumuz, kendi alanlarında en iyi hizmeti oluşturacak çalışma kapasitelerine ulaşmalıdır. Bizim de görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin her neresinde olursa olsun adalet sistemimizin uygun bir şekilde ve en vatandaşımıza ulaşacak şekilde işlemesini sağlamaktır. Gücü adaletle tahkim etmeyen hiçbir medeniyet uzun ömürlü olmamıştır. Bizim medeniyetimizde adalet yalnızca mahkeme salonlarında tecelli eden bir kavram değildir. Adalet yönetiminde, yönetimiyle liyakattir, ticarette dürüstlüktür, kamu hizmetlerinde hakkaniyettir, devlet ile millet arasında adeta bir güven köprüsüdür" diye konuştu.

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'GÜÇLÜ DEVLET OLMANIN YOLU ANCAK GÜÇLÜ ADALETTEN GEÇER'

Güçlü devlet olmanın yolunun güçlü adaletten geçtiğini dile getiren Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere Türkiye, terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunları çözdükçe küresel ölçekte marka değerini daha da artırmaktadır. İlkesel duruşumuz, adaletin tecelli etmesi noktasında hiç kimse, hiçbir zümre, hiçbir güç odağı, hiçbir kabul edilmiş yenilgi alışkanlığının bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir süreç olmadığı yönündedir. Türkiye Cumhuriyeti, kendi problemlerini bertaraf etmeye devam ettikçe bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir konuma gelecektir. Güçlü devlet olmanın yolu ancak güçlü adaletten geçer. Milletin devlete güveni sarsılırsa hiçbir yatırım, hiçbir kalkınma hedefi tek başına yeterli olmaz. Bu nedenle adalet sistemimizin güçlenmesi, hukuk güvenliğinin tahkimi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması en temel önceliklerimiz arasındadır. Adalet sistemimizin her alanda güçlü yapılar inşa edilerek adaletin tecellisi açısından tüm konuların üzerine gidiyoruz. Bakanlığımız nezdinde birçok yeni daire başkanlığı ve çalışma grupları oluşturduk. Özellikle faili meçhul dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütleriyle mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp, hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar içinse malumunuz, biliyorsunuz 12'nci Yargı Paketi şu an Meclis'te bir düzenleme aşamasında. Bu konuda da 12'nci Yargı Paketi'nde bir kısım, özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin."

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'TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ İNŞALLAH KANUNLA DA TAÇLANACAK'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'mızın değerli paydaşı olan MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de yüzyılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan 'Terörsüz Türkiye' yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması Meclis'e gelecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Artık yüzyılın devlet projesinin son aşamalarına kadar, birçok kazasız belasız önemli bir yol ayrımına geldik. Türkiye Yüzyılı için en önemli aşamalarından biri olan Terörsüz Türkiye' projesi inşallah kanunla da taçlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek" dedi.

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'HERHANGİ BİR VESAYETE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Bakan Gürlek, "Türk yargısı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarını herhangi bir odağın beklentisine göre değil; millet adına, hukuk adına vermeye devam edecektir. Türk yargısı yalnızca Anayasamıza, kanunlarımıza ve millet adına kullandığı yargı yetkisine bağlıdır. Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına nasıl dün müsaade etmediysek, bugün de etmeyeceğiz, yarın da etmeyeceğiz" diye konuştu.