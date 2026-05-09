Bakan Gürlek: İnfaz sistemimizin rehabilite edici yönünü daha da güçlendiriyoruz

#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Uyuşturucu Mücadelesi#Rehabilitasyon Çalışmaları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 21:33

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sisteminin rehabilite edici yönünü daha da güçlendirdiklerini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında yürütülen rehabilite çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizin rehabilite edici yönünü daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumlarımızda, tıbbi ve psikiyatrik hizmetler, psikososyal destek çalışmaları, bireysel görüşmeler ve yapılandırılmış grup çalışmaları, aile destek hizmetleri, meslek edindirme kursları, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düzenli kitap okuma programları, topraksız tarım uygulamaları ve üretim atölyeleri ile hükümlülerin sağlıklı yaşam becerileri edinmesini, sorumluluk bilincinin pekiştirilmesini ve topluma güçlü bir şekilde yeniden kazandırılmasını destekliyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

 

