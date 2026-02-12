×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Gürlek, ilk HSK toplantısına başkanlık etti

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Akın Gürlek#HSK
Bakan Gürlek, ilk HSK toplantısına başkanlık etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 12:22

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün görevi devralmasının ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla ilk HSK toplantısına katıldı.

Haberin Devamı

Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla ilk HSK toplantımıza başkanlık ettik.

Bu önemli görevi, yargı teşkilatımızın sorumluluğunu ve milletimizin adalet beklentisini gözeterek yürüteceğiz.

Bakan Gürlek, ilk HSK toplantısına başkanlık etti

Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yargı teşkilatımızın en önemli kurumlarından biri olan Kurulumuzun çalışmalarına katkı sunacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum.

İlk toplantımızın yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Gözden KaçmasınAkın Gürlek’in Adalet Bakanı yapılmasına şaşırmalı mıyızAkın Gürlek’in Adalet Bakanı yapılmasına şaşırmalı mıyızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Akın Gürlek#HSK

BAKMADAN GEÇME!