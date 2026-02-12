Bakan Gürlek, ilk HSK toplantısına başkanlık etti

Haberin Devamı

Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla ilk HSK toplantımıza başkanlık ettik.

Bu önemli görevi, yargı teşkilatımızın sorumluluğunu ve milletimizin adalet beklentisini gözeterek yürüteceğiz.

Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yargı teşkilatımızın en önemli kurumlarından biri olan Kurulumuzun çalışmalarına katkı sunacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum.

İlk toplantımızın yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.