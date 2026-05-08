Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında kilit isimi ABD'den istedik

Bakan Gürlek, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Faili meçhul cinayetlere ilişkin soru üzerine Gürlek, göreve gelir gelmez toplumda hassasiyet oluşturan dosyalarla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Gülistan Doku soruşturmasına değinen Gürlek, "Bu soruşturma aslında 2025 yılında gelen bir gizli tanık beyanı üzerine hareketleniyor. Bizim asıl amacımız burada empati yapmak. Sonuçta bir kızcağız, gencecik, hayatının baharında, ailesi yerine kendimizi koyuyoruz. Devlet bir de kesinlikle bir olayı çözer. Bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bizim tamamen bu birimi kurma amacımız toplumda oluşan hassasiyeti dikkate almamız ve kararlılıkla da bu işin üzerine gitmemiz. Biz savcıların soruşturma yetkisine karışmıyoruz. Burada savcı arkadaşlarımıza teknik olarak destek veriyoruz, kararlılık iradesini güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"DURUMUN HASSASİYETİNİ AMERİKA MAKAMLARINA DA İLETTİM"

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatan Gürlek, "Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendim de bizzat görüştüm. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz. Bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları. Umut Altaş bence kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek." dedi.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler ile Gülistan Doku arasında bir irtibat bulunduğunu, bu olayın tamamen çözülmesini istediklerini vurguladı.