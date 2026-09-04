×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Gürlek duyurdu! Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Adalet Bakanlığı#Kayseri
Bakan Gürlek duyurdu Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 16:54

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri merkezli olarak yeni nesil suç örgütlerine operasyonlar düzenlendiğini ve 46 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yeni Nesil Suç Örgütlerine Geçit Vermeyeceğiz! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlerimizi suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılara karşı adli ve güvenlik birimlerimiz güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor.

Bu kapsamda bugün Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimizle koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi.

Antalya’da, üç ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haberin Devamı

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR: KAYSERİ'DE 32 GÖZALTI

Kayseri’de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu önemli operasyonları başarıyla yürüten Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimize ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Gözden KaçmasınBakan Gürlek açıkladı: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldıBakan Gürlek açıkladı: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Akın Gürlek#Adalet Bakanlığı#Kayseri

BAKMADAN GEÇME!