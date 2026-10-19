'YumurtalarÄ±nÄ± satan kadÄ±nlar' soruÅŸturmasÄ±! 'HanÄ±maÄŸa' ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detay: KocasÄ± durumdan ÅŸÃ¼phelenince CÄ°MER'e yazmÄ±ÅŸ

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Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, kadÄ±nlarÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yumurta satmaya yÃ¶nlendiren suÃ§ ÅŸebekesine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. Ä°stanbul merkezli 14 ildeki operasyonlarda 36 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosu, CÄ°MER Ã¼zerinden bir Ã§etenin kadÄ±nlarÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yumurtalarÄ±nÄ± satmasÄ± iÃ§in yurtdÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nlendirdiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda TÃ¼rkiye, KKTC, Arnavutluk ve GÃ¼rcistan baÄŸlantÄ±lÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¼reme hÃ¼cresi ticaretinin Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin bulgulara ulaÅŸÄ±ldÄ±.

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HTS ve MASAK kayÄ±tlarÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ± seyahat bilgileri ve diÄŸer delillerin deÄŸerlendirilmesi sonucunda, ÅŸÃ¼pheliler tarafÄ±ndan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± kadÄ±nlarÄ±n maddi menfaat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yumurta satÄ±ÅŸÄ± yapmak Ã¼zere yurtdÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸi belirlendi.

41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATMIÅž

Ä°ddiaya gÃ¶re ÅŸebeke lideri olan kadÄ±nÄ±n durumundan ÅŸÃ¼phelenen eÅŸi tarafÄ±ndan CÄ°MER'e baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. Operasyon da bu baÅŸvuru ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan incelemelerde 41 kadÄ±n tarafÄ±ndan toplam 811 kez yumurta satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi tespit edildi. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul merkezli 14 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda, 1 Ã¶rgÃ¼t lideri, 5 Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi, 41 donÃ¶r kadÄ±n, 2 kadÄ±n hastalÄ±klarÄ± ve doÄŸum uzmanÄ±yla, 4 seyahat organizatÃ¶rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu toplam 53 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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11 ÅžÃœPHELÄ° ARANIYOR

ÅžÃ¼phelilerden 41 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 1 ÅŸÃ¼phelinin cezaevinde olduÄŸu belirlendi. Toplam 11 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Â

36 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

ÅžÃ¼phelilerden 36â€™sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 1 ÅŸÃ¼phelinin cezaevinde olduÄŸu belirlendi. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu tespit edilen 7 ÅŸÃ¼pheliyle toplam 16 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Â

Adalet BakanÄ± AkÄ±n GÃ¼rlek, sosyal medya hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin ÅŸu ifadelere yer verdi:

Ä°nsan bedeni Ã¼zerinden haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlayan suÃ§ yapÄ±lanmalarÄ±na geÃ§it vermeyeceÄŸiz!

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KadÄ±nlarÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¼reme hÃ¼cresi ticaretine yÃ¶nlendiren, insan onurunu ve beden bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hiÃ§e sayan suÃ§ yapÄ±lanmalarÄ±yla mÃ¼cadelemizi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosunca, CÄ°MER Ã¼zerinden yapÄ±lan ihbar Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, TÃ¼rkiye, KKTC, Arnavutluk ve GÃ¼rcistan baÄŸlantÄ±lÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¼reme hÃ¼cresi ticaretinin Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin bulgulara ulaÅŸÄ±ldÄ±.





HTS ve MASAK kayÄ±tlarÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahat bilgileri ve elde edilen diÄŸer delillerin deÄŸerlendirilmesi sonucunda, TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± kadÄ±nlarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nlendirilerek maddi menfaat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yumurta satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± belirlendi.

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SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 41 kadÄ±n tarafÄ±ndan toplam 811 kez yumurta satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi tespit edildi.

BugÃ¼n Ä°stanbul dÃ¢hil 14 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda; aralarÄ±nda 1 Ã¶rgÃ¼t lideri, 5 Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi, 41 donÃ¶r kadÄ±n, 2 kadÄ±n hastalÄ±klarÄ± ve doÄŸum uzmanÄ± ile 4 seyahat organizatÃ¶rÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu toplam 53 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. ÅžÃ¼phelilerden 36â€™sÄ± yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 1 ÅŸÃ¼phelinin cezaevinde olduÄŸu belirlenmiÅŸtir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen 7 ÅŸÃ¼pheliyle birlikte toplam 16 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rmektedir.

SoruÅŸturmayÄ± titizlikle yÃ¼rÃ¼ten Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, operasyonda gÃ¶rev alan Emniyet TeÅŸkilatÄ±mÄ±za ve emeÄŸi geÃ§en tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

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HiÃ§bir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinde deÄŸildir!

CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n ErdoÄŸanâ€™Ä±n liderliÄŸinde; suÃ§ yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n tÃ¼m baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, sorumlularÄ±n tespit edilmesi ve adalet Ã¶nÃ¼nde hesap vermeleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.