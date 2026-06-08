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Bakan Gürlek duyurdu: Uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonlarında 4 bin 606 şüpheli tutuklandı

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#Akın Gürlek#Narkotik#Uyuşturucuyla Mücadele
Bakan Gürlek duyurdu: Uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonlarında 4 bin 606 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 15:43

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak mayıs ayında gerçekleşen operasyonlarına ilişkin rakamları paylaştı. Gürlek, ülke genelinde 706 operasyonun gerçekleştiğini ve 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 4 bin 606 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanlığımız ile yürütülen etkin iş birliği ve eşgüdüm sayesinde Mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir.

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4 BİN 606 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu operasyonlar neticesinde 9.381 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1.317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

İSTANBUL EN FAZLA ADLİ İŞLEM YAPILAN İL OLDU

İstanbul ilimiz, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü illerimizin başına gelmektedir.

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Bu vesileyle; Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma kolluk birimlerimize, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum.

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz.

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#Akın Gürlek#Narkotik#Uyuşturucuyla Mücadele

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