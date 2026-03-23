Bakan Gürlek duyurdu: Şubat ayı boyunca 787 operasyon gerçekleşti

Haberin Devamı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

2026 yılı Şubat ayı içerisinde 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 6.121 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1.877 şüpheli tutuklanmış, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur.

Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum.

Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Haberin Devamı