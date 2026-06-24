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Bakan Gürlek duyurdu... Organize suç örgütü elebaşı 'Can Dalton'un Rusya'dan iadesi istendi

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Rusya#Can Dalton
Bakan Gürlek duyurdu... Organize suç örgütü elebaşı Can Daltonun Rusyadan iadesi istendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 15:14

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik" dedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Hukuk Forumu’na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg’da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü’nü imzaladık.

Bakan Gürlek duyurdu... Organize suç örgütü elebaşı Can Daltonun Rusyadan iadesi istendi

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Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik.

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Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.

Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

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#Akın Gürlek#Rusya#Can Dalton

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