Bakan Gürlek duyurdu! Kırıkkale'deki derin dondurucu cinayetinde 16 gözaltı

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Edinilen bilgiye göre, olay 16 Mayıs 2025 tarihinde Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartman dairesinde ortaya çıktı. Ev sahibi, uzun süredir kiracısından haber alamayınca daireyi kontrol etmek için çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Dairedeki derin dondurucuyu kontrol eden ev sahibi, parçalanmış insan cesediyle karşılaşarak durumu emniyete bildirdi.

İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ve kriminal incelemelerde, cesedin 7 parçaya ayrıldığı ve yaklaşık 11 yıldır derin dondurucuda muhafaza edildiği değerlendirildi.

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Yapılan kimliklendirme çalışmalarında cesedin, 2014 yılında hakkında kayıp müracaatında bulunulan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu kesin olarak belirlendi.

Kırıkkale'de Meliha V.'nin kiralık tuttuğu evde derin dondurucuda parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturan Hüseyin Okumuşoğlu'nun evinde, 24 Temmuz 2014'te yangın çıktığı belirlendi. Okumuşoğlu'nun o sırada çevresindekilere çarşaflı kişilerin yardım toplama bahanesiyle evine geldiğini, kendisini bayılttığını ve evde bulunan yaklaşık 120 bin lirayı aldıktan sonra evi ateşe verdiklerini söylediği; ancak polise verdiği ifadede yangının sigara içerken uyuyakalması sonucu çıktığını belirttiği öğrenildi. Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtların göre Meliha V.'nin yangından yaklaşık 10 dakika önce Hüseyin Okumuşoğlu'nun evinin bulunduğu bölgeyle aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Okumuşoğlu'nun, yangın olayından 40 gün sonra kaybolduğu belirlendi.

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CESEDİN BULUNDUĞU EV 2014'TE KİRALANDI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise cesedin bulunduğu evin kiralanma tarihi oldu. Dosyadaki değerlendirmeye göre; Meliha V., 2 Eylül 2014'te cesedin bulunduğu evi kiraladı. Cesedin bulunduğu derin dondurucunun ise 6 Eylül 2014’te eve teslim edildiği belirlendi. Cinayetin yıllarca ortaya çıkmamasının en önemli nedenin derin dondurucunun çalışır durumda tutulması olduğu değerlendirildi. Ceset bulunduğunda derin dondurucunun halen buzlu olması üzerine soruşturmayı yürüten ekipler, evin elektrik faturalarını geriye dönük olarak incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, Meliha V.'nin evin elektrik aboneliğini kendi üzerine almadığı, aboneliğin eski ev sahibi A.S. adına kayıtlı olduğunu belirledi.

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7 MİLYON VERİ İNCELENDİ

Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla teknik çalışmalar da genişletildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yaklaşık 1 aylık döneme ilişkin toplam 7 milyon veri temin edildi. GSM operatörleriyle yapılan çalışmalar sonucunda cesedin bulunduğu evin çevresindeki baz istasyonlarının kapsama alanı daraltıldı. Çalışma sonucunda cesedin bulunduğu bölgeye Meliha V.'nin yanı sıra S.V., H.V., S.V., S.V., K.G. ve Y.G.'nin farklı zamanlarda gittiği tespit edildi.

KASABIN TELEFONU BÖLGEDEN SİNYAL VERDİ

Dosyada cesedin kusursuz şekilde parçalanmış olması nedeniyle olayda bir kasabın yardım etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Yapılan iletişim incelemelerinde Meliha V.'nin T.E. isimli bir kasapla gizli görüşmeler yaptığı, ayrıca derin dondurucunun eve getirildiği tarihte bu kişinin telefonunun cesedin bulunduğu bölgeden sinyal verdiği tespit edildi. Ceset bulunmadan 13 gün önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden Meliha V.'nin büyü ve fal işleriyle ilgilendiği belirtildi.

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98 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda soruşturma derinleştirildi. Dosya kapsamında 98 kişinin ifadesine başvurulurken, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Şüphelilere ait GSM hatlarının Cell ID, LAC ve TAC analizleri yapıldı. Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile ulaşılabilen kamera görüntüleri tek tek incelendi. Araç kiralama şirketlerinden otopark görevlilerine kadar çok sayıda kişi ve kurumdan bilgi toplandı.

YAKLAŞIK 12 YIL SONRA 17 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Aylar süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından Okumuşoğlu'nun öldürülmesiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 17 şüphelinin kimliği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar da 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek,"2014 yılında Kırıkkale’de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu’nun ölümüne ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

“Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı”mızın ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dört ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı.

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyasında daha bu sabah önemli gelişmeler yaşandı:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda; 2014 yılında Kırıkkale’de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi.

Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer önemli gelişme ise Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, 2018 yılında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir’e ilişkin soruşturmada yaşandı.

HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı.

Bu dosyaların yeniden ele alınmasında büyük bir titizlikle çalışan Kırıkkale ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğümüze, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığımıza ve süreçte emeği bulunan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye; faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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