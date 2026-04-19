Bakan Gürlek duyurduâ€¦ Ä°stanbul'da bir gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi

#UyuÅŸturucu Operasyonu#Kokain Ele Geçirildi#UluslararasÄ± Ticaret
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 02:08

Adalet BakanÄ± AkÄ±n GÃ¼rlek, Ä°stanbul'da bir gemiye dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 106 kilogram kokainin ele geÃ§irildiÄŸini bildirdi.

GÃ¼rlek, NSosyal hesabÄ±ndan "Zehir tacirlerine geÃ§it yok" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve MÄ°T BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n etkin iÅŸbirliÄŸiyle, uluslararasÄ± uyuÅŸturucu ticaretine bÃ¼yÃ¼k bir darbe vurulduÄŸunu belirtti.

Piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 500 milyon lira olan 106 kilogram kokainin Panama bandÄ±ralÄ± bir gemide ele geÃ§irildiÄŸi bilgisini paylaÅŸan GÃ¼rlek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Devletimizin gÃ¼Ã§lÃ¼ koordinasyonu sayesinde dÃ¼zenlenen baÅŸarÄ±lÄ± operasyonla sokaklarÄ±mÄ±za ulaÅŸamadan engellenmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¼Ã§lÃ¼ iradesiyle ortaya koyduÄŸu 'zehir tacirlerine karÅŸÄ± sÄ±fÄ±r tolerans' ilkemiz doÄŸrultusunda, sokaklarÄ±mÄ±zÄ± bu illetten temizlemeye, baronlarÄ±n kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kazÄ±maya kararlÄ±yÄ±z. Bu baÅŸarÄ±lÄ± operasyonda emeÄŸi geÃ§en BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, MÄ°T BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ve tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Zehir tacirlerine dÃ¼nyayÄ± dar edeceÄŸiz."

BAKMADAN GEÇME!