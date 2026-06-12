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Bakan Gürlek duyurdu… HSK'nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#HSK Kararnamesi#Hakim Ve Savcılar
Bakan Gürlek duyurdu… HSKnin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 22:11

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

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Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

 

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#Adalet Bakanlığı#HSK Kararnamesi#Hakim Ve Savcılar

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