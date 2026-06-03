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Bakan Gürlek duyurdu… Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği tercih sonuçları açıklandı

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#Adalet Bakanlığı#Akin Gürlek#Görevde Yükselme
Bakan Gürlek duyurdu… Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği tercih sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 20:38

Adalet Bakanlığı personelinin katıldığı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçları açıklandı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, personelin mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ettiklerini belirten Gürlek, "Sınav ve tercih süreçlerini başarıyla tamamlayarak yeni görevlerine atanmaya hak kazanan personelimizi gönülden tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Yapılan atamaların teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sonuçlara, "https://pgm.adalet.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

 

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#Adalet Bakanlığı#Akin Gürlek#Görevde Yükselme

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