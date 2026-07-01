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Bakan Gürlek duyurdu: DNA incelemesi yapıldı; 19 yıl önce bulunan cesedin kimliği belli oldu

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#Faili Meçhul#Batman Kozluk#Aydın Özcan
Bakan Gürlek duyurdu: DNA incelemesi yapıldı; 19 yıl önce bulunan cesedin kimliği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 13:54

Adalet Bakanı Akın Gürlek, aydınlatılan faili meçhul dosyalarına bir yenisinin eklendiğini duyurdu. Gürlek, 2007'de Batman'da bulunan cesedin Aydın Özcan isimli vatandaşa ait olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca Bakan Gürlek, olaya ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığını paylaştı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Faili meçhul dosyaların aydınlatılması, milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır.

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini bugün Batman’da yaşadık. 2007 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde yeniden ele alınmış ve titiz çalışmalar neticesinde aydınlatılmıştır.

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Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerimizin sabırlı araştırmaları neticesinde, cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmî işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan’a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edilmiştir.

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Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış düzenlenmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; üstün gayretlerinden ötürü kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

 

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#Faili Meçhul#Batman Kozluk#Aydın Özcan

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