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Bakan Gürlek duyurdu: Aysel Yıldırım'dan acı haber aldık

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#Aysel Yıldırım#Akın Gürlek#Malatya
Bakan Gürlek duyurdu: Aysel Yıldırımdan acı haber aldık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 10:50

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı paylaşımda 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber alındığını açıkladı.

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Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.

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Bakan Gürlek duyurdu: Aysel Yıldırımdan acı haber aldık

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.

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Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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#Aysel Yıldırım#Akın Gürlek#Malatya

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