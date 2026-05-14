Rasim Ozan Kütahyalı gözaltında | Bakan Gürlek duyurdu: Ağır bir darbe indirildi... 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları

Haberin Devamı

Yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para ile mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. 21 ilde 200 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleşti. Çökertilen suç örgütünün 2 milyar dolar seviyesinde para hareketi olduğu paylaşıldı.

"AĞIR BİR DARBE İNDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonu şu sözlerle duyurdu: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir."

Haberin Devamı

RASİM OZAN KÜTAHYALI DA GÖZALTINDA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı..

Gözden Kaçmasın Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahsin suç olması için çalışma yapıyoruz Haberi görüntüle





SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süredir yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edilmiştir.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında suç örgütünün;

• Özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu,

• Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı,

• Elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü,

• Suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı,

• Kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı,

• Kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı, tespit edilmiştir.

2 MİLYAR DOLARLIK PARA HAREKETİ

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edilmiştir.

Bunun yanında bazı emniyet personellerinin, şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

• 14/05/2026 tarihinde,

• 21 ilde,

• 228 ayrı adreste, eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup;

Haberin Devamı

• 198 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik işlem başlatılmış,

• 3 banka yöneticisi,

• 8 emniyet personeli,

• 4 avukat,

hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Ayrıca soruşturma kapsamında;

• 3 elektronik para/ödeme kuruluşu,

• Adana ilinde faaliyet gösteren 3 kuyumcu,

• 1 döviz bürosu,

hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma tedbirleri uygulanmıştır.

Şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen;

• 221 taşınmaz,

• 120 araç,

• 3 tekne,

üzerine el koyma tedbiri uygulanmış olup; suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8.500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulanmıştır.

Haberin Devamı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca organize suç örgütleri, yasa dışı bahis yapılanmaları, finansal suçlar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; soruşturma tüm yönleriyle çok kapsamlı şekilde devam etmektedir.