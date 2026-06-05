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Bakan Gürlek duyurdu! 27 ilde dev operasyon: 193 milyar 367 milyon TL’lik işlem hacimleri vardı

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#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Terör Finansmanı
Bakan Gürlek duyurdu 27 ilde dev operasyon: 193 milyar 367 milyon TL’lik işlem hacimleri vardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 09:06

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL’lik bir işlem hacmi belirlendiğini duyurdu.

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

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193 MİLYAR 367 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ

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Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL’lik bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş; İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Bu soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, MASAK’a, T.C. Merkez Bankasına ve soruşturma sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.

Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz; suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Terör Finansmanı

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