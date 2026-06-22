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Bakan Gürlek duyurdu… 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlandı

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#Adalet Bakanlığı#Ceza Ve Tevkifevleri#Akın Gürlek
Bakan Gürlek duyurdu… 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 21:30

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlanmıştır. Kararname, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinden yayımlanacaktır. Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kararnamenin personelimize, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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#Adalet Bakanlığı#Ceza Ve Tevkifevleri#Akın Gürlek

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