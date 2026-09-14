Bakan Gürlek duyurdu... 151 operasyon gerçekleştirildi

DHA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 19:54
Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek, sokaklar güvende operasyonları kapsamında ülke genelinde, 151 operasyon gerçekleştirildiğini ve şu ana kadar bin 613 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.
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Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "Sokaklar güvende operasyonları kapsamında ülke genelinde, 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 1.613 şüpheli gözaltına alınmış, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir" dedi