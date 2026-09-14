Bakan Gürlek duyurdu... 151 operasyon gerçekleştirildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "Sokaklar güvende operasyonları kapsamında ülke genelinde, 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 1.613 şüpheli gözaltına alınmış, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir" dedi