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Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme kuruluyor

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#Akın Gürlek#Adalet Bakanlığı#Mahkeme
Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme kuruluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 17:49

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;

1 Ağır Ceza Mahkemesi,
1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
3 Çocuk Mahkemesi,
46 Asliye Ceza Mahkemesi,
1 Sulh Ceza Hâkimliği,
4 İnfaz Hâkimliği,
36 Asliye Hukuk Mahkemesi,
1 Sulh Hukuk Mahkemesi,
5 Asliye Ticaret Mahkemesi,
2 Aile Mahkemesi,
24 İş Mahkemesi,
16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

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#Akın Gürlek#Adalet Bakanlığı#Mahkeme

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