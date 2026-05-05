Bakan Gürlek duyurdu: 1 milyar 600 milyonluk para trafiği olan şebekeye ağır darbe
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 09:10

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz!

Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.

Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum.

Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!

