Bakan Gürlek: Adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamalar geliştireceğiz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19'uncu Toplantısı', Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetli mücadeleyle bugüne kadar atılan adamları değerlendirmek, kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve ilerleyen dönemdeki yol haritasını istişare etmek için bir araya geldiklerini belirtti. Gürlek, "Kadına yönelik şiddet Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere insanlığa ihanettir. Kadına kalkan el tüm insanlara kaldırılmıştır. Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın idaresinde son 24 yılda kadın haklarının güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çok önemli anayasal, yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçirdik. 2024 yılında Anayasamızın 10'uncu maddesinde yaptığımız değişiklikle kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu ve devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğunu hüküm altına aldık. 2010 yılında ise kadınlar lehine pozitif ayrımcılığı anayasal ilke olarak benimsedik. Yeni Türk Ceza Kanunu ile kadınlara karşı işlenen birçok suçu nitelikli hal kapsamına aldık. Töre saikiyle kasten öldürme suçunu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yaptırıma bağladık. Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesini şikayete tabi olmaktan çıkardık. Son yıllarda yaptığımız düzenlemelerde de kadına ve boşanılan eşe karşı işlenen suçlarda ceza miktarlarını arttırdık. Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesini ağırlaştırıcı neden olarak Türk Ceza Kanunu'nda düzenledik. Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunu tutuklama nedeni olarak varsayılan katalog suçlar arasına aldık. Ayrıca ısrarla takip fiilini müstakil bir suç olarak düzenledik. Kamuoyunda adeta 'kravat indirimi' olarak bilinen uygulamaya son verecek şekilde hakimlerin takdir indirim sebebi olarak uyguladığı indirim nedenlerini sonlandırdık. Failin salt indirim almaya yönelik davranışlarının 'iyi hal indirimi' sebebi olmayacağını açıkça ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

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'167 ADLİYEDE TOPLAM 176 ADLİ GÖRÜŞME ODASI BULUNMAKTADIR'

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Bakan Gürlek, kadınların adaletle erişimini güçlendirmek için de önemli adımlar attıklarını ifade ederek, "Israrlı takip, kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence suçlarında mağdurlara istemleri halinde baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirmesini mümkün hale getirdik. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması amacıyla her adliyede tedbir mahkemeleri belirledik. Cumhuriyet başsavcılıklarımız bünyesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşma büroları kurduk. Bugün 81 ilde 303 adliyede bu bürolar faaliyet göstermektedir. Mağdurların adli süreçte örselenmemesi için adli görüş odalarını yaygınlaştırdık. Halihazırda 81 ilde 167 adliyede toplam 176 adli görüşme odası bulunmaktadır. Kurulduğu tarihten bu yana bu odalarda toplam 173 binden fazla ifade ve beyan alınmıştır. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerimizin sayısını 81 ilde 180'e ulaştırdık. Bu müdürlüklerimiz aracılığıyla mağdurlara bilgilendirme, yönlendirme, psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz. Bugüne kadar toplamda 2 milyon 537 binden fazla kişiye adli süreçte psikososyal destek sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan kadına yönelik şiddette mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle oluşturulan bu koordinasyon kurulu, bütüncül mücadele anlayışımızın en önemli göstergelerinden biridir. 2025- 2029 yıllarını kapsayan 4'üncü yargı reformu strateji belgesinde de adalet sisteminde kadın haklarında uygulanan uygulamaların geliştirilmesi ve şiddet mağduru kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi hedefi, açıkçası strateji planımızda yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde de aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz. Adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkili koruyan uygulamaları inşallah geliştireceğiz" diye konuştu.