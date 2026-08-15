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Bakan Gürlek: Adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz

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#Adalet Bakanı#Akın Gürlek#Adli Süreç
Bakan Gürlek: Adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 13:57

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığımız aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz" dedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyor; Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığımız aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde, özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz. Çocuk Suçları Soruşturma Büroları ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetleri hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

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#Adalet Bakanı#Akın Gürlek#Adli Süreç

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