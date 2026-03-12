×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Gürlek açıkladı: Rojin’in babasının tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Rojin Kabaiş#Tehdit Soruşturması
Bakan Gürlek açıkladı: Rojin’in babasının tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 04:15

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’in tehdit iddialarına ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Gürlek konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rojin Kabaiş’in babası Sayın Nizamettin Kabaiş’in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır" ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akın Gürlek#Rojin Kabaiş#Tehdit Soruşturması

BAKMADAN GEÇME!