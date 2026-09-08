Bakan Gürlek açıkladı: Nafakaya yeni düzenleme

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Ankara Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda Ankara 2 No’lu Barosu’nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı’na katılan Gürlek şu değerlendirmeleri yaptı: “2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgemizle savunmayı güçlendirmeyi ve avukatlarımızın adli süreçlere daha etkin katılımını sağlamayı temel hedeflerimiz arasına aldık. Malumunuz, 12. Yargı Paketimizin ilk kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. İnşallah ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz. İkinci kısmın 24-25 maddeden oluşması öngörülüyor. Bu pakete avukatlarımızın yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemeleri de eklemeyi temenni ediyoruz.

UZUN BOŞANMALAR...

Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

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KİRA TESPİT DAVALARI

Avukatlarımız açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Hâkim ve savcıların yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmeleri gerekiyor. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1.5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Avukatlarımızın zamanlarını ve mesailerini duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında bekleyerek geçirmelerini istemiyoruz.”

TERÖR BELASINDAN KURTULDUK

Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu ülke, onlarca yıl boyunca olağanüstü hal uygulamalarına, yargının işlemez hale getirildiği dönemlere ve vatandaşın değil; vesayetin hizmetine sunulmak istenen hukuk sistemlerine şahit oldu. Çok şükür, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla çok iyi bir konumdayız. Ülke ve millet olarak büyük bedeller ödedik. Geçmişten bugüne kronikleşen, milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğinin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidin kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız.”

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