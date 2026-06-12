Bakan Gürlek açıkladı: Mehmet Şirin Çelik cinayeti aydınlatıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla yürütülen güçlü iş birliği ve koordinasyon sayesinde, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına, hiçbir failin adaletten kaçmasına müsaade etmiyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, dosyaları yeniden ve çok yönlü şekilde ele alıyor; devletimizin adaletin tecellisi konusundaki sarsılmaz kararlılığı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

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Bu kapsamda; 2021 yılında Batman’da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen titiz çalışmalarla aydınlatılmıştır.

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Cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair kanıtlara ulaşılmış; faillerin hedef şaşırtmak ve suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planlar boşa çıkarılmıştır.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Jandarma tarafından bugün Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş; 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağı hususundaki irademizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu dosyayı ilmek ilmek çözen Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman İl Jandarma Komutanlığı’na, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."