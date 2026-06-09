Bakan Gürlek açıkladı: İki faili meçhul cinayet daha aydınlığa kavuştu

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Olay, 24 Mart 2016'da Fulya, Narçiçeği Sokak'ta bulunan Mimozai Apartmanı giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi 'Mezdeke' dans ekibi üyesi Aynur Kanbur'a evinde 6 el ateş etti. Kurşunlardan 5'i Kanbur'un vücuduna, 1'i de yüzüne isabet etti. Saldırı sonrasında Aynur Kanbur olay yerinde yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz saldırgan ise kayıplara karıştı.

YENİDEN İNCELEME YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'kasten öldürme' suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; Aynur Kanbur'un (49) ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatıldı.

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Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız koordinesinde Başsavcılıklarımız dosyaları büyük bir titizlikle ve kurumsal yapıda yeniden ele almakta; adaletin tecellisi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kararlı çalışmalar neticesinde, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızın, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın omuz omuza yürüttüğü teknik çalışmalarla, biri 10 ve diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki vahşi cinayetin failleri tespit edilerek adalete teslim edilmiştir.

⁠Bu çerçevede İstanbul Şişli’de 24 Mart 2016 tarihinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden (Mezdeke grubu üyesi) Aynur Kanbur cinayeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü hassas çalışmalarla aydınlatılmıştır.

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Olay gününe ait iletişim kayıtları (HTS), ulaşım kartı hareketleri ve husumetler incelenmiş; maktulün akrabaları olan şahıslar ile cinayeti işlediği tespit edilen B.G. isimli tetikçi deşifre edilmiş; faillerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir.

ŞEREF KOCABIYIK CİNAYETİ: 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Antalya Kepez’de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık’ın katilleri ise telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir.

Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır.

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Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlunun cezasız kalmayacağını bu iki soruşturmayla bir kez daha görülmüştür. Cinayetlerin aydınlatılmasında emeği geçen Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, İstanbul ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir.