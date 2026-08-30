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Bakan Gürlek açıkladı… ‘Alo Adalet 135’ hattı geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Alo Adalet 135#Adalet Bakanlığı#Akın Gürlek
Bakan Gürlek açıkladı… ‘Alo Adalet 135’ hattı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde Alo Adalet 135 hizmetinin hayata geçirileceğini açıkladı.

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Sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, şu bilgileri verdi: “İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında yapay zekâ destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak; gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir.”

 

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#Alo Adalet 135#Adalet Bakanlığı#Akın Gürlek

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