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Bakan Gürlek açıkladı! 5 ilde sokak çetelerine operasyon: 32 şüpheli hakkında adli işlem

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#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Sokak Çetesi Operasyonu#İstanbul
Bakan Gürlek açıkladı 5 ilde sokak çetelerine operasyon: 32 şüpheli hakkında adli işlem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 09:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik olarak 5 il eş zamanlı olarak operasyon yapıldığını ve 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." dedi.

Bakan Gürlek açıkladı 5 ilde sokak çetelerine operasyon: 32 şüpheli hakkında adli işlem

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Bakan Gürlek, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletimizin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz tavizsiz bir kararlılıkla sürmektedir. İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor; şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz. Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu vesileyle şunu açıkça ifade etmek isterim. Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte; çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması halinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar öngörmektedir. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Sokak Çetesi Operasyonu#İstanbul

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