Bakan Gürlek açıkladı: 3 bin 498 eski hükümlüye 388 milyon lira hibe desteği sağlandı

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Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, insanı merkeze alan sosyal devlet anlayışımızla eski hükümlü vatandaşlarımızın yeniden topluma kazandırılmasını ve üretime katılmalarını önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz ile İŞKUR iş birliğinde; eski hükümlülerin meslek edinmelerini, kendi işlerini kurmalarını ve istihdama katılmalarını destekleyen programlarımızı sürdürüyoruz. Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik. Son 10 yılda ise 3 bin 498 eski hükümlüye İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağladık. Önümüzdeki dönemde bu desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eski hükümlü vatandaşlarımızın yeniden topluma kazandırılmasına ve ekonomik hayata katılmasına yönelik bu çalışmalara verdiği güçlü destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; katkıları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kapsayıcı politikalarla eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasını, üretime ve istihdama katılmasını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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