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Bakan Gürlek açıkladı: 199 yeni noterlik kuruldu

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#Noter#Akın Gürlek#Noterlik
Bakan Gürlek açıkladı: 199 yeni noterlik kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 16:16

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 199 yeni noterlik kurulduğunu açıkladı. Gürlek, sosyal medye hesabındaki paylaşımında "İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Noterliklerin hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşların işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"DAHA KOLAY VE HIZLI ERİŞMESİNİ SAĞLIYORUZ"

"İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle vatandaş odaklı hizmetlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

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#Noter#Akın Gürlek#Noterlik

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