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Bakan Gürlek, 5 ülkenin adalet bakanları ve Tayland Başbakan Yardımcısı ile görüştü

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#Adalet İşbirliği#Akın Gürlek#OECD Toplantısı
Bakan Gürlek, 5 ülkenin adalet bakanları ve Tayland Başbakan Yardımcısı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 18:23

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da düzenlenen '2026 OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı' kapsamında İspanya, Benin, Hırvatistan ve Bosna-Hersek adalet bakanları ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi. Görüşmelerde, ülkeler arasındaki adalet alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı’nda açılış konuşmasını yaptı. Toplantının ardından Bakan Gürlek, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, Benin Adalet Bakanı Yvon Detchenou, Hırvatistan Adalet Bakanı Damir Habijan, Bosna-Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ve Tayland Başbakan Yardımcısı Pakorn Nilprapunt ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Türkiye ile İspanya, Benin, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Tayland arasında adalet alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Görüşmelerde Adalet Bakan Yardımcıları Sedat Ayyıldız ve Burak Ceyhan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı ile Personel Genel Müdürü Cahit Cihad Sarı'da hazır bulundu.

 

 

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#Adalet İşbirliği#Akın Gürlek#OECD Toplantısı

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