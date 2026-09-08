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Bakan Gürlek 4 ildeki dev operasyonu duyurdu: 137 şüpheliye işlem, 122 milyarlık para trafiği ve 1 milyarlık mal varlığına el koyma

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Yasa Dışı Bahis#Uluslararası Uyuşturucu Ticareti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 09:12

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir merkezli düzenlenen dev operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılıktan yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar pek çok suç alanında faaliyet gösteren 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

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Antalya'da piyasayı vuran vadeli çek çetesi, Gaziantep'te 122 milyar liralık para hareketliliği olan döviz kaçakçıları, İstanbul'da yasa dışı bahis şebekesi ve İzmir'de Belçika bağlantılı uyuşturucu karteline polis operasyon düzenledi.

İzmir'de suçtan elde edilen 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç ve 4 tekneye el konulurken, Bakan Gürlek suç örgütlerinin mal varlıklarının adım adım izlendiğini vurguladı.

Bakan Gürlek 4 ildeki dev operasyonu duyurdu: 137 şüpheliye işlem, 122 milyarlık para trafiği ve 1 milyarlık mal varlığına el koyma

"DEVLETİMİZ SUÇUN DA HAKSIZ KAZANCIN DA PEŞİNDEDİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

"Vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz! Bugün Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda kahraman polis teşkilatımızla gerçekleştirilen operasyonlarla; nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

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Bakan Gürlek 4 ildeki dev operasyonu duyurdu: 137 şüpheliye işlem, 122 milyarlık para trafiği ve 1 milyarlık mal varlığına el koyma

Antalya’da; önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına darbe vurulmuş; 8 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Gaziantep’te; yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları, hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma; kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütülmektedir.

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Bakan Gürlek 4 ildeki dev operasyonu duyurdu: 137 şüpheliye işlem, 122 milyarlık para trafiği ve 1 milyarlık mal varlığına el koyma

İstanbul’da; vatandaşlarımızı yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Yapılan aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

İzmir’de ise; Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz.

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Bakan Gürlek 4 ildeki dev operasyonu duyurdu: 137 şüpheliye işlem, 122 milyarlık para trafiği ve 1 milyarlık mal varlığına el koyma

Soruşturmaları titizlikle yürüten Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları sahada başarıyla icra eden Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimiz, vatandaşın hakkını ve huzurunu korumak için bütün kurumlarıyla sahadadır. Suç işleyen de suçtan kazanç sağlayan da hukuk önünde hesabını verecektir!"

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#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Yasa Dışı Bahis#Uluslararası Uyuşturucu Ticareti

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