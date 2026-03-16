Bakan Gürlek: 2026'nın ilk çeyreğinde 76 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Bakan Gürlek: 2026nın ilk çeyreğinde 76 suçlu Türkiye’ye iade edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 17:45

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "2026 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye’nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur" dedi.

 Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından Türkiye’ye iade edilen suçlulara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "2026 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye’nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur. Bu iadelerin 35’i Gürcistan’dan, 19’u Almanya’dan, 5’i Karadağ’dan, 2’si Irak’tan ve 2’si Yunanistan’dan gerçekleştirilmiştir. Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya’dan ise 1'er suçlu iadesi gerçekleştirilmiştir.

Bakan Gürlek: 2026nın ilk çeyreğinde 76 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen bu süreç, Türkiye’nin kurumsal kapasitesini ve kararlılığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Suçla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası iş birliği dolayısıyla adı geçen ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalışan İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza da katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliğimizi güçlendirerek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Gözden KaçmasınTürkiye tarafından aranan 72 şüpheli yakalanarak ülkeye getirildiTürkiye tarafından aranan 72 şüpheli yakalanarak ülkeye getirildiHaberi görüntüle

 

#Akın Gürlek#Suçlu İadeleri#Adalet Bakanlığı

