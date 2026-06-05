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Bakan Gürlek: 15 bin yeni personel alınacak

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#Adalet Bakanlığı#Personel Alımı#Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Gürlek: 15 bin yeni personel alınacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 22:20

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

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Adalet Bakanı Gürlek, şu açıklamalarda bulundu: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran’da Resmi Gazete’de ve Bakanlığımızı web sitesinde yayımlanacak.”

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#Adalet Bakanlığı#Personel Alımı#Recep Tayyip Erdoğan

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