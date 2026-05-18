Bakan Gürlek duyurdu: 10 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı | Fatma ve İbrahim Teryaki’nin katili aileden çıktı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 17:19

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2016 yılında işlenen çifte cinayetin 10 yıl sonra aydınlatıldığını belirterek, "Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradenin sonuç vermeye devam ettiğini ifade etti.

Gürlek, "Adalet zamanaşımına uğramaz" ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatının, karanlıkta kaldığı düşünülen olayların üzerine kararlılıkla gittiğini belirtti.

Bakan Gürlek, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü’nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki’nin hayatını kaybettiği cinayetin, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonuyla yeniden ele alındığını kaydetti. Gürlek, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma sonucunda cinayetin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını aktardı.

"FAİL AİLE İÇİNDEN"

Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıklarının ortaya çıkarıldığını ifade etti. Gürlek, soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek failinin tutuklandığını bildirdi.

SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Paylaşımında soruşturmayı yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere süreçte görev alan tüm personele teşekkür eden Gürlek, hukuk devletinde hiçbir suçlunun cezasız kalmayacağını vurguladı.

