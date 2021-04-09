Bakan Gül'ün acı günü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.
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