Bakan Gül'ün acı günü

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.



Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

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