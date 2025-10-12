×
Bakan Güler’den zirve öncesi Suriye mesajı

#Suriye Zirvesi#Terörle Mücadele#PKK/YPG/SDG
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 07:00

 Bugün Ankara’da yapılacak Suriye zirvesi öncesinde önemli mesajlar veren Bakan Güler, “PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade edilmeyecek. PKK ve iltisaklı tüm gruplar koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir” dedi.

ANKARA Polatlı yakınlarındaki Sakarya Kışlası’nda düzenlenen Ateş Serbest-2025 Faaliyeti’nde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler   şunları söyledi: “Bugün artık ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşılmıştır. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim.”

 

