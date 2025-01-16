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Bakan Güler’den yeni Suriye açıklaması: Düzen kurmaya çalışıyorlar

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#Yaşar Güler#Suriye#Esad Şeybani
Bakan Güler’den yeni Suriye açıklaması: Düzen kurmaya çalışıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye’deki yeni yönetime ilişkin olarak, “Orada bir düzen kurmaya çalışıyorlar” dedi.

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Güler, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin, “Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon yapılacak mı?” sorusunu, “Dün (önceki gün) kaç tane hava harekâtı yapıldığını biliyor musunuz? Her şey devam ediyor” diye yanıtladı. Güler, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyetin Türkiye’ye ziyareti ve yeni yönetim konusunda da “Orada yeni bir yönetim var. Ona saygı göstermemiz lazım. Şimdi bizim sahamız değil. Öyle değil mi? O insanlar da bir düzen kurmaya çalışıyor” diye konuştu.

Güler, “Atatürkçü teğmenler hakkında sahte tutanak tutulduğu” iddiasına ilişkin de  “Kardeşim bir disiplin kuruluna çıkıyorlar. Oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Her yazılana- çizilene inanıyor musunuz?  Biz söyleceklerimizin hepsini söyledik” dedi.

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#Yaşar Güler#Suriye#Esad Şeybani

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