Bakan Güler ve Bakan Bolat'tan TUSAŞ'a taziye ziyareti

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör saldırısına uğrayan TUSAŞ’a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Musa Heybet de yer aldı.