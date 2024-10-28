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Bakan Güler ve Bakan Bolat'tan TUSAŞ'a taziye ziyareti

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#TUSAŞ#Yaşar Güler#Metin Gürak
Bakan Güler ve Bakan Bolattan TUSAŞa taziye ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 12:33

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör saldırısına uğrayan TUSAŞ’a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör saldırısına uğrayan TUSAŞ’a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Musa Heybet de yer aldı.

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#TUSAŞ#Yaşar Güler#Metin Gürak

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