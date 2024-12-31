Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Iğdır'daki 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Burada Mehmetçikle yemek yiyen ve yeni yıllarını kutlayan Bakan Güler, 2024'ün çok kapsamlı ve yoğun faaliyetlerle geçtiğini belirterek, "Aynı kararlılık ve motivasyonla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

Bölgede ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçildiğini aktaran Bakan Güler, şöyle devam etti:

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"Şüphesiz böylesine kritik bir ortamda ülkemizin, bu çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluktur. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenliği ve huzuru için İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun ve en etkin faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Nitekim yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Terör örgütü, bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hale gelmiş durumdadır. Malumunuz en son Irak'ın kuzeyinde, Zap'ta kilidi kapattık. Halihazırda Irak'ın kuzeyindeki mücadelemiz, aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyi de terörle mücadelemizin bir diğer önemli sahasıdır."

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU SİLAHLARINI BIRAKMAKTIR"

Bakan Güler, 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan sınır ötesi operasyonların "yüksek başarısı" sayesinde hudutların güvenliğinin sağlandığını, güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun bertaraf edildiğini, bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarıldığını, yeni göç dalgalarının önüne geçildiğini kaydetti.

Türkiye'de bulunan Suriyelilerden bir kısmının, bölgeye gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerine yardımcı olunduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci büyük bir memnuniyetle karşılıyor, gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar Suriye halkının yanında olduk. Bu yeni dönemde de milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda geçiş sürecinin sorunsuz olması için aktif çabalarımıza devam edecek, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi ile Suriye halkının, geleceğini en huzurlu ortamda oluşturabilmesi için desteklerimizi yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Terörle mücadele konusunda kararlılıkla mücadeleye devam edileceği mesajını veren Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele kapsamında sınırlarımızın güvenliğini tam anlamıyla tesis edene kadar mücadelemizin süreceğini, bölgede hiçbir terör oluşumuna yer verilmeyeceğini ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir tempoyla, sürat ve süreklilik esasları çerçevesinde son teröristi de etkisiz hale getirme azim ve kararlılığıyla terörle mücadele edeceğiz. Teröristler için tek çıkış yolu silahlarını bırakarak, yüce Türk adaletine teslim olmaktır."

"SINIR GÜVENLİĞİMİZ EN ÜST ŞEKİLDE SAĞLANIYOR"

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Bakan Güler, terörle mücadelenin yanı sıra, hudutların güvenliği konusunda da Mehmetçiğe en gelişmiş teknolojik imkan ve kabiliyetler sağlandığını bildirdi.

"Şu andaki hudut tedbirlerimiz, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü ve en etkin tedbirlerini ihtiva etmekte olup hudut emniyetimizi, ihtiyaçlar ile ortaya çıkan risk ve tehditlere göre sürekli geliştiriyoruz." diye konuşan Bakan Güler, "Hudut namustur anlayışıyla burada görev yapan siz kahramanlarımızın, sorumluluklarını yüksek bir vazife anlayışıyla yerine getirdiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğimi ifade etmek isterim. Bu nedenle kutsal vatan topraklarımızın güvenliği ve asil milletimizin huzuru için gece gündüz, soğuk sıcak demeden her türlü arazi ve iklim şartında görev yapan siz değerli arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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Mehmetçiğin varlığının Türk milletinin gurur ve güven kaynağı olduğuna işaret eden Bakan Güler, "Sizlerin üstün gayretleri ve alınan yoğun önlemler sonucunda, sınır güvenliğimiz en üst şekilde sağlanırken yasa dışı geçişler ile düzensiz göç ve terörist eylemler de engellenmektedir. Özellikle vurgulamak isterim ki; hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri pek çok ülke için de örnek teşkil etmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki; kahraman Mehmetçik, hudutlarımızdaki görevlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirecektir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YAPICI VE ETKİN ROLÜ TARTIŞILMAZ DERECEDE ÖNEMLİDİR"

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Bakan Güler, "mavi ve gök vatandaki" hak ve menfaatleri de tavizsiz şekilde koruduklarını vurguladı.

Mehmetçiğin pek çok coğrafyada uluslararası güvenlik, barış ve istikrar için kritik görevler icra ettiğini aktaran Bakan Güler, "Somali'den Katar'a, Libya'dan Balkanlara kadar üstlendiğimiz büyük inisiyatifler ve bölgesel güvenliğe sağladığımız katkılar kahraman ordumuzun gücünü ve kapasitesini de en bariz şekilde ortaya koymaktadır. Artık birçok ülkenin de kabul ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin uluslararası alandaki yapıcı ve etkin rolü tartışılmaz derecede önemlidir ve vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Milli ve modern savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin daha da artırıldığını vurgulayan Bakan Güler, "Şunu gönül rahatlığıyla ve büyük bir gururla ifade etmeliyim ki; Türkiye, yerli ve milli savunma sanayinde son yıllarda yaptığı atılımlarla, artık bu alanda dünyanın yükselen gücüdür ve tüm dünyada gıpta ile takip edilmektedir." dedi.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşlarım, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına başladığımız bu tarihi süreçte 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin savunma ve güvenliğini en güçlü şekilde sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak 2025 yılına, daha büyük ve ülkemizin geleceğine değer katacak yeni hedefler ve projelerle adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın, yeni yılda da görev ve sorumluluklarınızı aynı azimle yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, ailelerinizle birlikte hepinize sağlık, esenlik ve başarılar temenni ediyorum. Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar ki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyorum."