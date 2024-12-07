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Bakan Güler’den teğmen yanıtı: Öncelik askeri disiplin

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#Yaşar Güler#Ümit Dikbayır#Teğmenler
Bakan Güler’den teğmen yanıtı: Öncelik askeri disiplin
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “MSB’nin önceliği askeri disiplini muhafaza etmektir. Temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozacak, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmemektedir” dedi.

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BAĞIMSIZ Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Bakan Güler’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. “Kara Harp Okulu’nda teğmenler mezuniyetlerinde kılıçlarını çatıp ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyerek laik ve bağımsız Türkiye için yemin ettiklerinden dolayı hedef haline getirilmiş ve haklarında soruşturma açılmıştır” diyen Dikbayır, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını koruma görevini üstlenen askerlerin vatanseverliklerinden dolayı haklarında soruşturma açılması ve komutanların görevden alınması toplumda nasıl bir yankı uyandırmaktadır ve bu durum  ordumuzun moral ve motivasyonunu nasıl etkilemektedir?” diye sordu.

HİYERARŞİ BOZULAMAZ

Bakan Güler, Dikbayır’ın sorularına “MSB’nin önceliği askeri disiplini muhafaza etmektir. Temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozacak, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmemektedir. Bakanlığımızdaki tüm iş ve işlemler yürürlükteki mevzuat esaslarına göre yürütülmekte ve mevzuata aykırı her türlü durumda gerekli adli ve idari işlem gecikmeksizin gerçekleştirilmektedir” yanıtını verdi.

 

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#Yaşar Güler#Ümit Dikbayır#Teğmenler

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